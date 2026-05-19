Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore avrete una grande voglia di riprendere il controllo della situazione. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a essere più lucidi e strategici, soprattutto davanti a questioni delicate. In amore, serve più presenza emotiva.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 maggio 2026), giornata che vi invita a guardare oltre la solita routine. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta o un’idea capace di stimolarvi più del previsto.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete particolarmente brillanti e veloci mentalmente. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a ottenere risultati grazie alla vostra capacità di adattamento. In amore, dovete evitare atteggiamenti ambigui.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa dal punto di vista emotivo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non farvi influenzare troppo dagli umori degli altri. Amore? Favoriti dialoghi sinceri e momenti di grande dolcezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 maggio 2026), avete una sicurezza diversa dal solito: meno esibita e più autentica. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a gestire responsabilità e tensioni con calma e autorevolezza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma movimentata da piccoli imprevisti che vi costringono ad adattarvi. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra precisione sarà fondamentale. In amore cercate di non controllare tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma movimentata da piccoli imprevisti.