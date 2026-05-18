Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi del solito e questo vi permette di evitare errori dettati dalla fretta. Nel lavoro riuscite a capire meglio quali situazioni meritano davvero il vostro impegno. In amore, invece, cercate di essere meno impulsivi nelle parole: un atteggiamento più calmo migliorerà il dialogo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma intensa interiormente. Nel lavoro state consolidando qualcosa di importante e questo vi dà maggiore sicurezza. In amore sentite il bisogno di rapporti autentici e rassicuranti, ma anche capaci di emozionarvi davvero.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e comunicativi. Nel lavoro trovate soluzioni rapide ed efficaci a questioni rimaste in sospeso. In amore, però, dovete essere più coerenti: qualcuno potrebbe avere bisogno di capire meglio le vostre intenzioni.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende molto intuitivi e sensibili. Nel lavoro riuscite a mantenere equilibrio anche in situazioni delicate. In amore c’è spazio per chiarimenti importanti e per momenti di forte vicinanza emotiva.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 maggio 2026), energia buona ma più controllata rispetto al solito. Nel lavoro riuscite a distinguervi senza bisogno di forzare le situazioni. In amore attenzione all’orgoglio: ascoltare davvero farà la differenza.

Vergine

Cari Vergine, concretezza e precisione vi accompagnano per tutta la giornata. Nel lavoro sistemate dettagli che altri trascurano. In amore cercate però di essere meno critici e più spontanei.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia ma vi costringe a fare chiarezza. Nel lavoro è il momento di scegliere senza continuare a rimandare. In amore un confronto sincero può migliorare molto un rapporto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione fortissima e grande lucidità. Nel lavoro avete un vantaggio strategico importante perché riuscite a capire subito chi è sincero e chi no. In amore cercate profondità e autenticità.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di movimento e cambiamento. Nel lavoro valutate nuove opportunità con maggiore concretezza. In amore sincerità e leggerezza saranno fondamentali per evitare tensioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, determinazione e senso pratico vi aiutano a fare progressi solidi. Nel lavoro riuscite a costruire con pazienza qualcosa di importante. In amore serve però più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 maggio 2026), creatività e intuizione vi guidano nelle scelte. Nel lavoro una vostra idea può rivelarsi molto utile. In amore il cielo chiede più presenza e meno distacco.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e dolcezza rendono questa giornata molto significativa. Nel lavoro seguite le vostre intuizioni. In amore piccoli gesti sinceri rafforzano un legame importante.