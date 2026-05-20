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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 20 maggio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete una grande voglia di riprendere il controllo di alcune situazioni che ultimamente vi hanno lasciato insoddisfatti. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a essere più lucidi e strategici, soprattutto davanti a questioni delicate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 maggio 2026), giornata che vi invita a guardare oltre la solita routine. Alcune abitudini vi rassicurano, ma sentite che qualcosa deve evolvere. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta o un’idea capace di stimolarvi più del previsto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete particolarmente brillanti e veloci mentalmente. Questo vi permette di trasformare idee sparse in progetti concreti. Capitolo lavoro: riuscite a ottenere risultati grazie alla vostra capacità di adattamento.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa dal punto di vista emotivo ma molto utile. Lavoro? Cercate di non farvi influenzare troppo dagli umori degli altri. In amore il cielo favorisce dialoghi sinceri.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 maggio 2026), avete una sicurezza diversa dal solito: meno esibita e più autentica. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a gestire responsabilità e tensioni con calma e autorevolezza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma movimentata da piccoli imprevisti che vi costringono ad adattarvi. Anche se inizialmente questo vi infastidisce, alla fine riuscirete a trovare soluzioni migliori del previsto. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra precisione sarà fondamentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma movimentata da piccoli imprevisti che vi costringono ad adattarvi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 MAGGIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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