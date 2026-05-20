Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 20 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di chiarire una situazione che si trascina da troppo tempo. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una scelta importante da affrontare con maggiore coraggio. In amore il cielo favorisce confronti sinceri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete una capacità straordinaria di capire ciò che si nasconde dietro parole e atteggiamenti. Capitolo lavoro: riuscite a muovervi con grande intelligenza. In amore siete più selettivi del solito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta alle vostre energie. L’entusiasmo non manca. Per quanto riguarda il lavoro, una nuova idea può diventare importante se sviluppata con pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per riorganizzare priorità e obiettivi. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a costruire qualcosa di stabile e duraturo. Amore? Il cielo vi invita a essere più aperti nel mostrare emozioni e fragilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di cambiare prospettiva. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per sperimentare qualcosa di nuovo. In amore, serve maggiore presenza.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e molto significativa. Riuscite a mantenere un buon equilibrio tra sensibilità e concretezza, cosa che vi aiuta a vivere le situazioni con maggiore serenità. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione potrebbe portarvi un vantaggio inatteso.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata armonica e molto significativa.