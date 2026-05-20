Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, la Luna attraversa il settore delle decisioni rapide e accende dentro di te una voglia quasi feroce di cambiamento. In amore basta una parola detta bene per riaprire una porta che sembrava chiusa. Sul lavoro arriva un piccolo segnale da non sottovalutare: una telefonata, un invito, un incontro casuale. Marte ti rende impulsivo, ma anche magnetico. Attenzione solo alle spese fatte per entusiasmo. La sera porta intuizioni fortunate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Marte vi rende energici e combattivi, ma oggi il cielo vi invita a non reagire troppo rapidamente alle provocazioni. Nel lavoro potreste sentirvi frenati da ritardi o indecisioni altrui, ma sarà proprio la calma a farvi ottenere risultati migliori. In amore c’è bisogno di maggiore ascolto: chi vi è vicino vuole sentirsi coinvolto e non solo trascinato dal vostro ritmo veloce.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere continua a sostenervi e vi aiuta a ritrovare stabilità emotiva. Nel lavoro una situazione che sembrava incerta potrebbe finalmente dare segnali positivi. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di autentico e duraturo: avete bisogno di sicurezza ma anche di emozioni vere, meno prevedibili.

Cancro

Cari Cancro, Mercurio rende la vostra mente molto attiva e curiosa. Nel lavoro riuscite a trovare soluzioni rapide e intelligenti, ma dovete evitare di iniziare troppe cose insieme. In amore, invece, le stelle consigliano chiarezza: qualcuno potrebbe non capire fino in fondo ciò che provate davvero.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 20 maggio 2026), la Luna rende questa giornata intensa dal punto di vista emotivo. Nel lavoro siete più sensibili alle tensioni attorno a voi e questo potrebbe stancarvi, ma la vostra intuizione sarà preziosa per evitare errori. In amore è il momento giusto per parlare con sincerità e lasciar cadere vecchi silenzi.

Vergine

Cari Vergine, Il Sole vi regala sicurezza e fascino, ma oggi la vostra forza sarà soprattutto nella capacità di restare equilibrati. Nel lavoro riuscite a gestire responsabilità e rapporti con grande autorevolezza. In amore, però, attenzione a non essere troppo orgogliosi: mostrare fragilità potrebbe avvicinarvi di più a qualcuno.

Bilancia

Cari Bilancia, Saturno favorisce organizzazione e precisione. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni rimaste in sospeso e a riportare ordine dove c’era confusione. In amore, però, dovete evitare di voler controllare ogni dettaglio: lasciate spazio anche alla spontaneità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere porta desiderio di equilibrio ma anche la necessità di affrontare una scelta. Nel lavoro non potete più rimandare una decisione importante. In amore un chiarimento sincero potrebbe migliorare molto un rapporto che ultimamente vi ha lasciato dubbi.

Sagittario

Cari Sagittario, Plutone amplifica intuito e profondità. Nel lavoro riuscite a capire subito quali persone sono davvero affidabili. In amore siete più esigenti del solito: volete rapporti veri, intensi e senza superficialità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Giove stimola voglia di movimento e cambiamento. Nel lavoro potrebbe nascere un progetto interessante da valutare con calma. In amore avete bisogno di leggerezza ma anche di sincerità: oggi le mezze verità vi pesano più del solito.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 20 maggio 2026), Saturno rafforza determinazione e senso pratico. Nel lavoro fate passi avanti concreti e sentite di avere maggiore controllo sulle situazioni. In amore, invece, il cielo vi invita a essere più aperti e meno trattenuti nei sentimenti.

Pesci

Cari Pesci, Urano porta idee improvvise e intuizioni molto interessanti. Nel lavoro una vostra proposta potrebbe attirare attenzione positiva. In amore serve maggiore presenza emotiva: qualcuno vicino a voi ha bisogno di sentirvi più coinvolti.