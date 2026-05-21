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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 21 maggio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 21 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 21 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di ritrovare equilibrio in una situazione che ultimamente vi ha creato tensione. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta da affrontare con più decisione del solito. In amore il cielo favorisce chiarimenti sinceri: meglio affrontare un discorso importante piuttosto che continuare a rimandarlo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete la sensazione di percepire subito le intenzioni degli altri, e questo vi permette di muovervi con grande strategia. Nel lavoro siete particolarmente efficaci e determinati. In amore volete rapporti veri e profondi: le mezze misure oggi non fanno per voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare maggiore concretezza alle vostre idee. L’entusiasmo resta alto, ma capite che serve anche organizzazione per ottenere risultati duraturi. Nel lavoro potrebbe nascere un progetto interessante da sviluppare con calma. In amore siete sinceri e spontanei, ma dovete fare attenzione a non essere troppo distratti.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per sistemare questioni pratiche e chiarire obiettivi futuri. Vi sentite più concentrati e questo vi permette di lavorare con efficacia. Nel lavoro fate progressi solidi e concreti. In amore, però, il cielo vi invita a mostrare di più ciò che provate: chi vi è vicino ha bisogno di sentirvi meno distanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 21 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Alcune idee nate quasi per gioco potrebbero diventare importanti. Nel lavoro è il momento giusto per sperimentare e proporre qualcosa di originale. In amore serve però maggiore chiarezza emotiva: non lasciate troppe cose non dette.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e molto sensibile. Le emozioni sono intense ma non vi travolgono, anzi vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi molto utile. In amore c’è una dolcezza autentica che rende i rapporti più profondi e rassicuranti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata armonica e molto sensibile. Le emozioni sono intense ma non vi travolgono, anzi vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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