Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di ritrovare armonia in una situazione che ultimamente vi ha creato tensione. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta importante da affrontare senza ulteriori rinvii. In amore il cielo favorisce chiarimenti sinceri: dire ciò che pensate davvero sarà liberatorio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete la capacità di leggere tra le righe e capire subito le vere intenzioni delle persone. Nel lavoro questo vi rende strategici ed estremamente efficaci. In amore siete più profondi del solito e non avete voglia di perdere tempo con rapporti superficiali o poco chiari.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare maggiore concretezza alle vostre idee. L’entusiasmo resta alto, ma capite che serve anche organizzazione per ottenere risultati importanti. Nel lavoro una nuova intuizione potrebbe diventare un progetto interessante. In amore siete sinceri e spontanei, ma dovete fare attenzione a non essere troppo distratti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per rimettere ordine nelle priorità. Vi sentite più determinati e concentrati, qualità che nel lavoro vi porteranno vantaggi concreti. Alcune responsabilità pesano meno perché avete finalmente una visione più chiara del futuro. In amore, però, serve maggiore apertura emotiva: chi vi è vicino ha bisogno di sentire più calore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e voglia di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Alcune idee nate quasi per caso potrebbero rivelarsi molto più importanti del previsto. Nel lavoro è il momento giusto per sperimentare e proporre qualcosa di originale. In amore, invece, il cielo vi chiede maggiore chiarezza e presenza.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e intensa dal punto di vista emotivo. Riuscite a trovare un buon equilibrio tra sensibilità e concretezza, e questo vi aiuta a vivere tutto con maggiore serenità. Nel lavoro un’intuizione potrebbe aiutarvi a risolvere una situazione complicata. In amore c’è una dolcezza sincera e rassicurante che rafforza i legami più importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata armonica e intensa dal punto di vista emotivo.