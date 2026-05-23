Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo weekend di fine mese (23-24 maggio) vi vede pronti al riscatto. Dopo una settimana lavorativa intensa, sabato sentirete il bisogno di scaricare la tensione attraverso il movimento fisico. Marte vi rende passionali ma forse un po’ troppo diretti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 maggio 2026), fine settimana di fine mese che invita alla prudenza economica. Evitate spese folli, anche se la tentazione di regalarvi un oggetto di lusso sarà forte. In amore, è tempo di certezze.

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore siete i padroni assoluti del cielo! Con il Sole nel segno, durante questo fine settimana sprizzate energia da tutti i pori. La giornata di sabato sarà una giornata ricca di inviti sociali. Amore? Non giocate con troppi cuori contemporaneamente: scegliete la sincerità.

CANCRO

Cari Cancro, il fine settimana di questo fine maggio si apre con una punta di malinconia, ma niente paura: è solo una fase passeggera. Sabato preferirete la tranquillità delle mura domestiche. Per i single, potrebbe esserci una piacevole sorpresa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 maggio 2026), nel corso delle prossime ore sarete tentati di pensare a nuovi progetti professionali. Sforzatevi di staccare la spina! In amore, la passione è in risalita. Datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, siete alle prese con una piccola revisione dei vostri obiettivi a lungo termine. La vostra precisione vi aiuterà a risolvere un piccolo intoppo familiare. Un incontro fortuito potrebbe regalarvi un sorriso inaspettato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: siete i padroni assoluti del cielo! Sprizzate energia da tutti i pori!