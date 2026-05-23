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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 23 maggio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 23 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fine settimana di fine mese all’insegna dell’armonia e della bellezza. In amore, le stelle favoriscono i nuovi inizi e le riconciliazioni. Non abbiate paura di esprimere i vostri desideri più profondi. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 maggio 2026), fine settimana di grandi intuizioni. Durante la giornata di oggi il vostro sesto senso sarà infallibile. Evitate polemiche inutili con i parenti; meglio dedicarsi a un hobby creativo che vi permetta di staccare la spina.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra anima libera in queste ore di maggio scalpita per un’avventura. Sentite il bisogno di nuovi stimoli e di aria fresca. Per quanto riguarda il lavoro, una buona notizia potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate. Coraggio!

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete solidi come una roccia, ma questo fine settimana dovreste concedervi un po’ di morbidezza. Durante la giornata di oggi, sabato 23, dedicatevi al riposo fisico. Se siete single, non siate troppo diffidenti: aprite il cuore a nuove conoscenze senza pregiudizi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 maggio 2026), periodo vivace che culmina in un fine settimana all’insegna dell’originalità. Non dovete trascurare la forma fisica: una lunga camminata vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza: saprete dare il consiglio giusto alla persona giusta. In amore, è un momento di grande tenerezza e sogni ad occhi aperti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: fine settimana di fine mese all’insegna dell’armonia e della bellezza. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 MAGGIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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