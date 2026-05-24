Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende pieni di iniziativa. Nel lavoro una nuova idea potrebbe portarvi vantaggi interessanti. In amore, però, serve più pazienza nelle discussioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi dona stabilità e fascino. Nel lavoro riuscite a consolidare una situazione importante. In amore cresce il bisogno di complicità autentica.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio favorisce contatti e comunicazione. Nel lavoro giornata produttiva e ricca di stimoli. In amore cercate maggiore chiarezza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica emozioni e intuizione. Nel lavoro cercate di non lasciarvi coinvolgere troppo dalle tensioni altrui. In amore momento favorevole ai chiarimenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 maggio 2026), il Sole vi rende forti e convincenti. Nel lavoro riuscite a gestire responsabilità con grande sicurezza. In amore meno orgoglio e più sincerità.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e concretezza. Nel lavoro riuscite a rimettere ordine dove c’era confusione. In amore lasciate spazio anche all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta desiderio di equilibrio. Nel lavoro è il momento di fare una scelta importante. In amore dialogo positivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende questa giornata intensa e strategica. Nel lavoro avete un vantaggio importante grazie alla vostra lucidità. In amore emozioni profonde e sincere.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola voglia di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive da valutare con attenzione. In amore sincerità fondamentale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro fate passi avanti concreti. In amore dovete mostrare più calore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 maggio 2026), Urano porta intuizioni improvvise e idee innovative. Nel lavoro momento favorevole per sperimentare. In amore più presenza emotiva.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e dolcezza. Nel lavoro fidatevi dell’intuito. In amore giornata tenera e rassicurante.