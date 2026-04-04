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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 4 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 4 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete chiamati a prendere una posizione chiara. Non potete più restare in equilibrio tra due situazioni. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da prendere. In amore, invece, un confronto può portare a una svolta: o si va avanti davvero, o si cambia strada.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 aprile 2026), giornata potente. Avete una lucidità che vi permette di capire cosa vale e cosa no. Nel lavoro potreste fare una scelta strategica importante. In amore siete intensi ma anche più selettivi: non accettate più compromessi che non vi rappresentano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di liberarvi da qualcosa che vi limita. Non è una fuga, è una scelta. Nel lavoro potreste cambiare approccio o direzione. In amore, invece, cercate leggerezza ma anche verità: non volete più perdere tempo. La Luna vi invita alla calma. Nel lavoro non fatevi coinvolgere troppo dalle tensioni esterne. In amore, un gesto semplice può rafforzare molto il rapporto.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di grande lucidità. State capendo dove vale la pena investire le vostre energie. Nel lavoro questo vi porta a essere più efficaci. In amore, però, serve più apertura: non tutto si può gestire con il controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il coraggio di seguirle. Nel lavoro potreste prendere una decisione fuori dagli schemi. In amore, invece, è il momento di essere più chiari: chi vi sta accanto ha bisogno di capire cosa volete davvero.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto importante dal punto di vista emotivo. Capite meglio cosa vi fa stare bene e cosa no. Nel lavoro un’intuizione vi guida nella direzione giusta. In amore c’è una selezione naturale: ciò che è vero resta, il resto si allontana. Desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove idee si affacciano. In amore, sincerità e spontaneità migliorano i rapporti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: siete chiamati a prendere una posizione chiara. Non potete più restare in equilibrio tra due situazioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 30 MARZO – 5 APRILE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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