Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 30 marzo al 5 aprile 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana dinamica e ricca di iniziative. Il Sole vi sostiene e rafforza la vostra determinazione, soprattutto sul lavoro. In amore cresce il bisogno di chiarezza: chi è in coppia sente il desiderio di rinnovare il rapporto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il cielo invita alla calma e alla riflessione. È un buon momento per sistemare questioni pratiche e riorganizzare le vostre priorità, soprattutto in ambito lavorativo.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo vivace e stimolante. Le stelle favoriscono la comunicazione, gli incontri e le nuove idee. Per quanto riguarda il lavoro, potete ricevere una proposta interessante o chiarire una situazione rimasta in sospeso.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono profonde e a tratti contrastanti. Potreste sentirvi più sensibili del solito, soprattutto nei rapporti familiari. Per quanto riguarda il lavoro, serve concentrazione per evitare distrazioni. In amore è il momento giusto per esprimere un sentimento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (30 marzo-5 aprile 2026), energia in crescita e desiderio di affermazione. La settimana è favorevole per mettersi in luce e dimostrare le vostre capacità, soprattutto in ambito lavorativo.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e concretezza. Le stelle vi aiutano a rimettere ordine, sia sul lavoro sia nella vita privata. È una settimana utile per chiarire accordi e sistemare questioni pratiche.

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni sono al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti accordi e collaborazioni, mentre in amore sentite il bisogno di maggiore armonia e complicità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, settimana intensa e produttiva. Per quanto riguarda il lavoro, siete determinati e riuscite a portare avanti un progetto complesso. Lasciare andare certe rigidità aiuta a vivere meglio i rapporti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, desiderio di movimento e nuove prospettive per molti di voi. Le stelle favoriscono i viaggi, lo studio e le iniziative creative. Per quanto riguarda il lavoro, sentite il bisogno di cambiare approccio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e impegni restano centrali. Il lavoro richiede costanza, ma i risultati arrivano grazie alla vostra determinazione. Potreste apparire distanti: provate a dedicare più tempo alle emozioni e alla vita di coppia.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività e idee innovative caratterizzano la settimana. È un buon momento per sperimentare nuove soluzioni o per avviare un progetto originale.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità accentuata e forte intuizione. Le stelle favoriscono le scelte del cuore e i percorsi interiori. Capitolo lavoro: seguite l’istinto, ma cercate di mantenere un approccio pratico.

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