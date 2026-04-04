Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi rendete conto che non potete più inseguire tutto. È il momento di fare una selezione netta. Nel lavoro potreste decidere di lasciare qualcosa per concentrarvi su un obiettivo più importante. Questa scelta vi renderà più forti, anche se inizialmente crea qualche dubbio. In amore, invece, arriva una presa di coscienza: capite meglio cosa volete davvero da una persona.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 aprile 2026), giornata che vi porta a difendere ciò che avete costruito. Non è chiusura, è protezione. Nel lavoro cercate stabilità e continuità, ma oggi potreste anche rendervi conto che qualcosa va migliorato. In amore emerge un bisogno più profondo: non solo sicurezza, ma anche coinvolgimento emotivo reale.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più selettivi del solito, ed è una novità importante. Non vi accontentate più di tutto, ma iniziate a scegliere con maggiore consapevolezza. Nel lavoro questo vi aiuta a evitare dispersioni. In amore, invece, potreste allontanarvi da situazioni poco chiare o poco sincere.

CANCRO

Cari Cancro, giornata molto intensa ma anche chiarificatrice. Sentite che qualcosa dentro di voi sta cambiando. Nel lavoro potreste capire meglio come gestire una situazione che vi preoccupava. In amore, invece, è il momento di essere sinceri: dire ciò che provate vi farà sentire più leggeri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 aprile 2026), avete una consapevolezza nuova: non tutto deve essere dimostrato agli altri. Questa presa di coscienza vi rende più autentici. Nel lavoro questo vi aiuta a scegliere meglio le battaglie da combattere. In amore c’è una voglia di verità: meno apparenza, più sostanza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto concreta ma anche rivelatrice. Vi accorgete che qualcosa che sembrava importante in realtà non lo è più. Nel lavoro questo vi aiuta a cambiare priorità. In amore cercate qualcosa di più semplice ma più vero: meno complicazioni, più sincerità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata molto concreta ma anche rivelatrice.