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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 29 maggio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che state vivendo richiede particolare attenzione. Venere contraria tende a rendervi più impulsivi e meno disposti a tollerare atteggiamenti superficiali o provocazioni. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanti progetti in mente e una forte voglia di dimostrare quanto valete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 maggio 2026), il cielo favorisce i sentimenti grazie a Venere e Marte in posizione positiva. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa continua a creare fastidio. Potreste avere a che fare con ritardi o promesse non mantenute.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, torna il desiderio di stare bene con gli altri e di recuperare serenità. Le coppie possono chiarire piccole incomprensioni nate negli ultimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, siete pieni di idee. Anche nei momenti più stressanti riuscite a trovare soluzioni originali ai problemi pratici.

CANCRO

Cari Cancro, Venere nel segno rende questa fase particolarmente intensa dal punto di vista sentimentale. Le coppie ritrovano dolcezza, dialogo e voglia di condividere progetti futuri. Lavoro? La situazione richiede pazienza.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 maggio 2026), i sentimenti stanno tornando protagonisti. Le relazioni nate da poco possono crescere molto rapidamente e trasformarsi in qualcosa di importante già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate scorrono a ritmi intensi.

VERGINE

Cari Vergine, Venere favorisce i sentimenti e porta una maggiore apertura verso le emozioni. Alcuni rapporti nati di recente potrebbero evolversi rapidamente e diventare qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, le prossime settimane si prospettano interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: Venere favorisce i sentimenti e porta una maggiore apertura verso le emozioni.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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