Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i sentimenti appaiono piuttosto confusi. Chi vi sta accanto potrebbe percepire freddezza o mancanza di attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono molte questioni da gestire contemporaneamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 maggio 2026), avete voglia di lasciarvi coinvolgere maggiormente dai sentimenti e di vivere rapporti capaci di stimolare davvero il cuore e la mente. Lavoro? Con la fine di maggio si apre una fase importante per il lavoro e per tutti quei progetti che richiedono coraggio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, negli ultimi giorni il nervosismo legato al lavoro e alle tensioni esterne ha inevitabilmente influenzato anche la sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, alcune situazioni nate nelle ultime settimane hanno aumentato il senso di insofferenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere opposta rende i sentimenti più complicati da vivere con serenità. Per quanto riguarda il lavoro, avete superato prove difficili e dimostrato di valere molto più di quanto alcune persone pensassero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 maggio 2026), l’amore attraversa una fase tranquilla, senza grandi slanci ma nemmeno con particolari problemi da affrontare. Lavoro? Le difficoltà vissute nella parte iniziale di maggio hanno lasciato stanchezza e qualche preoccupazione di troppo.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è altissima e questo rende le emozioni molto difficili da controllare. Per quanto riguarda il lavoro, giugno si avvicina con prospettive interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: l’amore attraversa una fase tranquilla.