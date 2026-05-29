Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 30 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 30 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in vista un weekend armonioso che finalmente vi farà ritrovare il sorriso dopo giorni di dubbi. Quella di domani è la giornata perfetta per lo shopping o per curare la propria immagine. I cuori solitari dovrebbero accettare un invito inaspettato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 maggio 2026), siete in una fase di grande intensità. Il vostro intuito sarà infallibile. Meglio osservare e agire con calma. La domenica sarà dedicata al recupero delle energie fisiche.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di libertà è il tema dominante del vostro fine settimana. Nel corso delle prossime ore sarete insofferenti alla routine e cercherete nuovi stimoli. In amore, cercate di non essere troppo sfuggenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete solidi e determinati, ma questo fine settimana le stelle vi chiedono di abbassare le difese. Quella di domani è una giornata di costruzione: potreste mettere le basi per un nuovo progetto o per un cambiamento in casa. Chi è solo da tempo dovrebbe smettere di essere così diffidente verso le nuove conoscenze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 maggio 2026), il fine settimana vi vede originali e anticonformisti come sempre. Domani avrete idee brillanti che potrebbero lasciare a bocca aperta amici e parenti. Non temete il giudizio altrui.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità sarà altissima, rendendovi quasi telepatici con le persone che amate. Usate questo dono per sanare una piccola frattura nata nei giorni scorsi. La domenica sarà una giornata di pura magia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: weekend armonioso che finalmente vi farà ritrovare il sorriso dopo giorni di dubbi.