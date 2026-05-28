Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi del solito e questo vi aiuta a evitare errori dovuti alla fretta. Nel lavoro riuscite a capire meglio quali obiettivi meritano davvero il vostro impegno. In amore il cielo vi invita a usare parole più dolci e meno impulsive.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità ma anche desiderio di emozioni nuove. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme interessanti che aumentano la vostra sicurezza. In amore cresce il bisogno di autenticità e complicità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende particolarmente brillanti e comunicativi. Nel lavoro riuscite a convincere facilmente chi vi circonda grazie alle vostre idee. In amore attenzione però a non lasciare troppe cose in sospeso.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende questa giornata intensa e molto emotiva. Nel lavoro riuscite a mantenere equilibrio anche in situazioni complicate. In amore qualcuno potrebbe sorprendervi con una dimostrazione sincera.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 maggio 2026), energia forte ma ben controllata. Nel lavoro riuscite a distinguervi senza bisogno di forzare le situazioni. In amore meno orgoglio e più spontaneità renderanno tutto più semplice.

Vergine

Cari Vergine, concretezza e precisione vi aiutano a fare chiarezza. Nel lavoro sistemate questioni importanti rimaste in sospeso. In amore cercate di vivere le emozioni con maggiore leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce il dialogo ma richiede decisioni chiare. Nel lavoro una scelta si avvicina e dovrete affrontarla senza ulteriori rinvii. In amore chiarimenti utili e sinceri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione fortissima e grande lucidità. Nel lavoro avete un vantaggio importante perché capite subito chi è davvero affidabile. In amore cercate profondità e autenticità assoluta.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove favorisce nuove idee e voglia di movimento. Nel lavoro potreste iniziare a pensare a un cambiamento interessante. In amore sincerità e leggerezza saranno fondamentali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra capacità di costruire con pazienza. Nel lavoro risultati concreti e progressivi. In amore il cielo vi invita a mostrare maggiore dolcezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 maggio 2026), Urano stimola creatività e intuizione. Nel lavoro una vostra proposta potrebbe attirare attenzione positiva. In amore cercate di essere più presenti e meno distaccati.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata dolce e intensa. Nel lavoro seguite l’intuito ma senza perdere concretezza. In amore piccoli gesti sinceri avranno un grande valore.