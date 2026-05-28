Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la differenza rispetto al recente passato è che ora siete più lucidi e meno impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a capire meglio quali battaglie vale la pena affrontare e quali invece è meglio lasciare andare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 maggio 2026), giornata molto interessante per riflettere sulle vostre priorità. Capitolo lavoro: potrebbe arrivare una proposta o una nuova idea che vi costringerà a uscire da schemi troppo rigidi.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete particolarmente brillanti e veloci mentalmente. Avete la capacità di trovare soluzioni creative anche a problemi che sembravano complicati. Per quanto riguarda il lavoro, la comunicazione sarà il vostro punto di forza e qualcuno potrebbe apprezzare molto una vostra intuizione.

CANCRO

Cari Cancro, alcune emozioni che ultimamente vi hanno confuso iniziano finalmente a diventare più chiare. Capitolo lavoro: riuscite a mantenere calma ed equilibrio anche davanti a piccoli imprevisti, dimostrando maturità e sensibilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 maggio 2026), avete una sicurezza tranquilla e molto convincente. Non avete bisogno di dimostrare continuamente il vostro valore. Capitolo lavoro: riuscite a gestire bene responsabilità e rapporti delicati.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma meno prevedibile del solito. Alcuni cambiamenti nei programmi potrebbero inizialmente irritarvi, ma alla fine vi accorgerete che erano necessari. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto precisi e riuscite a sistemare questioni rimaste in sospeso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete una sicurezza tranquilla e molto convincente.