Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 28 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso di queste ore di fine maggio sentite il bisogno di riportare equilibrio in una situazione che da tempo vi crea dubbi o tensioni. Capitolo lavoro: potrebbe esserci una scelta importante da affrontare senza ulteriori rinvii.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete una capacità straordinaria di capire ciò che gli altri non dicono apertamente. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a muovervi con grande intelligenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta alle vostre energie. L’entusiasmo non manca, ma capite che senza organizzazione certi progetti rischiano di restare solo idee. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta o una nuova intuizione potrebbe rivelarsi molto interessante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata utile per mettere ordine nelle priorità. Vi sentite più concentrati e questo vi permette di affrontare impegni e responsabilità con maggiore serenità. Capitolo lavoro: fate progressi solidi e concreti grazie alla vostra costanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di rinnovamento. Alcune idee nate quasi per caso potrebbero diventare molto importanti nelle prossime settimane. Capitolo lavoro: è il momento giusto per proporre qualcosa di originale.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e molto sensibile. Riuscite a trovare un buon equilibrio tra intuizione e concretezza, e questo vi aiuta a vivere tutto con maggiore serenità. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione potrebbe aiutarvi a risolvere una situazione delicata.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata armonica e molto sensibile.