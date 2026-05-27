Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di riportare equilibrio in una situazione che da tempo vi crea dubbi o tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una scelta importante da affrontare senza ulteriori rinvii.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete una capacità straordinaria di capire ciò che gli altri non dicono apertamente, e questo oggi vi rende particolarmente strategici. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a muovervi con grande intelligenza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’entusiasmo non manca, ma capite che senza organizzazione certi progetti rischiano di restare solo idee. Capitolo lavoro: una proposta o una nuova intuizione potrebbe rivelarsi molto interessante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata utile per mettere ordine nelle priorità. Vi sentite più concentrati e questo vi permette di affrontare impegni e responsabilità con maggiore serenità. Per quanto riguarda il lavoro, fate progressi solidi e concreti grazie alla vostra costanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di rinnovamento. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per proporre qualcosa di originale.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e molto sensibile. Riuscite a trovare un buon equilibrio tra intuizione e concretezza, e questo vi aiuta a vivere tutto con maggiore serenità. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione potrebbe aiutarvi a risolvere una situazione delicata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata armonica e molto sensibile.