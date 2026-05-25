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Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 26 maggio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 26 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 26 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di ritrovare armonia in una situazione che ultimamente vi ha creato dubbi. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta importante da affrontare con più decisione. In amore il cielo favorisce chiarimenti sinceri: meglio parlare apertamente piuttosto che continuare a rimandare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 26 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete una capacità straordinaria di capire ciò che gli altri cercano di nascondere e questo oggi vi aiuta molto. Nel lavoro siete strategici e determinati. In amore non avete voglia di superficialità: cercate emozioni profonde e persone sincere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare maggiore concretezza ai vostri progetti. L’entusiasmo resta forte, ma capite che servono anche organizzazione e continuità. Nel lavoro una nuova idea potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. In amore siete sinceri e spontanei, ma dovete evitare di apparire troppo distratti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata utile per fare ordine nelle priorità. Vi sentite più concentrati e questo vi permette di affrontare responsabilità e impegni con maggiore serenità. Nel lavoro fate passi avanti concreti. In amore, però, il cielo vi invita a mostrare di più il vostro lato emotivo.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 26 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di rinnovamento. Alcune idee nate quasi per caso potrebbero diventare molto importanti nelle prossime settimane. Nel lavoro è il momento giusto per proporre qualcosa di originale. In amore serve maggiore presenza: chi vi è vicino vuole sentirsi più coinvolto.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e molto sensibile. Le emozioni sono intense ma non vi travolgono, anzi vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero. Nel lavoro un’intuizione potrebbe rivelarsi preziosa. In amore piccoli gesti sinceri rafforzano rapporti già importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata armonica e molto sensibile. Le emozioni sono intense ma non vi travolgono.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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