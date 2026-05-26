Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, siete meno impulsivi e più riflessivi. Nel lavoro questo vi aiuta a evitare tensioni inutili e a concentrarvi sugli obiettivi reali. In amore il cielo vi invita a usare parole più dolci e meno brusche.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità ma anche desiderio di emozioni nuove. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme importanti. In amore cresce la voglia di rapporti più autentici e profondi.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e comunicativi. Nel lavoro riuscite a convincere facilmente chi vi circonda grazie alle vostre idee. In amore, però, attenzione a non lasciare troppe cose in sospeso.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende questa giornata intensa e molto emotiva. Nel lavoro riuscite a mantenere equilibrio anche nelle situazioni delicate. In amore qualcuno potrebbe sorprendervi con una dimostrazione sincera.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 maggio 2026), energia forte ma ben controllata. Nel lavoro riuscite a distinguervi con naturalezza e sicurezza. In amore meno orgoglio e più spontaneità renderanno tutto più semplice.

Vergine

Cari Vergine, concretezza e precisione vi accompagnano per tutta la giornata. Nel lavoro riuscite a sistemare dettagli importanti. In amore cercate di vivere le emozioni con maggiore leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce il dialogo ma richiede decisioni chiare. Nel lavoro una scelta si avvicina e dovrete affrontarla senza ulteriori rinvii. In amore chiarimenti utili e sinceri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione fortissima e grande lucidità. Nel lavoro avete un vantaggio importante perché capite subito chi è davvero affidabile. In amore cercate profondità e autenticità assoluta.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove favorisce nuove idee e desiderio di movimento. Nel lavoro potreste iniziare a pensare a un cambiamento interessante. In amore sincerità e leggerezza saranno fondamentali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra capacità di costruire con pazienza. Nel lavoro risultati concreti e progressivi. In amore il cielo vi invita a mostrare maggiore calore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 maggio 2026), Urano stimola creatività e intuizione. Nel lavoro una vostra proposta potrebbe attirare attenzione positiva. In amore cercate di essere più presenti emotivamente.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata dolce e intensa. Nel lavoro seguite l’intuito ma senza perdere concretezza. In amore piccoli gesti sinceri avranno un grande valore.