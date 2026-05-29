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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 29 maggio 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, l’energia di Marte vi rende quasi inarrestabili, ma attenzione a non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra grinta è apprezzata. In amore, la passione è ai massimi storici.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questa settimana segna il passaggio dal possesso materiale a quello intellettuale. State riflettendo su nuovi investimenti. In amore, cercate stabilità.

Gemelli

Cari Gemelli, siete i re del mese e si vede! Il Sole nel vostro segno vi regala un carisma fuori dal comune. Siete brillanti, loquaci e capaci di convincere chiunque. In amore, siete un po’ sfuggenti.

Cancro

Cari Cancro, il mese si chiude con una nota di dolce malinconia che però si trasforma presto in creatività. Le stelle vi invitano a guardare dentro voi stessi prima di fare passi azzardati nel lavoro. Un weekend al mare o vicino a uno specchio d’acqua sarà il toccasana ideale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 maggio 2026), avete voglia di vincere e i pianeti vi sostengono nelle sfide professionali più ardue. Attenzione però all’orgoglio. In amore, cercate di essere meno egocentrati.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la settimana richiede ordine e disciplina, qualità che a voi non mancano. Tuttavia, Mercurio potrebbe creare qualche piccolo intoppo tecnico o burocratico. Lasciate spazio alle emozioni e smettete di analizzare ogni parola del partner al microscopio.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia è la vostra ricerca costante e questa settimana la troverete nelle piccole cose. Il lavoro procede senza scossoni. La domenica sarà dedicata alla famiglia e al relax domestico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete in una fase di recupero energetico. Dopo alcune settimane pesanti, finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Il weekend promette scintille sotto le lenzuola.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di libertà è il vostro motore. Vi sentite stretti negli impegni quotidiani e sognate orizzonti lontani. In amore, il dialogo è fondamentale.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, siete determinati a chiudere il mese con un successo finanziario e le stelle sembrano d’accordo con voi. In amore, siete un po’ freddi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 29 maggio 2026), non temete il giudizio altrui e procedete per la vostra strada. In amore, l’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. Il weekend sarà all’insegna del divertimento con gli amici.

Pesci

Cari Pesci, la vostra sensibilità è alle stelle e vi permette di percepire correnti invisibili. Capitolo lavoro: usate la diplomazia per risolvere una tensione tra colleghi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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