Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con Venere dissonante l’invito è alla prudenza. In amore è il caso di prestare grande attenzione. Potrebbero esserci grossi malintesi con il partner. Sul lavoro siete indecisi sulla strada da intraprendere e non è esclusa la possibilità di rivedere i termini di un accordo. Che sia però migliorativa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 dicembre 2022), i single possono fare ottimi incontri. Potreste vivere nuovi e interessanti brividi, emozioni che non provavate da tempo. Sul lavoro le idee non mancano, è il periodo migliore per dimostrare il vostro valore. Tirate fuori gli artigli.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore è un periodo turbolento, con grandi dubbi e incognite. Cercate di stare lontani dalle polemiche, un ex potrebbe tornare a farsi vivo e questo potrebbe fortemente turbarvi. Sul lavoro fate chiarezza: quali sono le vostre reali priorità? Date precedenza a quelle.

CANCRO

Cari Cancro, giornata a rallentatore. Non spazientitevi se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro avete tanti progetti da portare a termine. Non esitate a chiedere aiuto qualora doveste capire di non riuscire a stare dietro a tutto e tutti. Una mano serve sempre, non siete onniscienti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 dicembre 2022), giornata ottima per i sentimenti. Potete fare un incontro davvero importante. Sul lavoro invece se avete un’età matura dovete fare i conti con alcune antipatiche carte burocratiche. L’ora di andare in pensione è arrivata?

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi – mercoledì 7 dicembre 2022 – sarà turbolenta. Cercate di non tirare troppo la corda, specie in amore. Sentite il partner parecchio distante e freddo, e questo vi fa soffrire. Parlatevi e provate a chiarire. Sul lavoro se avete una trattativa in sospeso definite bene i termini dell’accordo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: tornare a ruggire, specie in amore.