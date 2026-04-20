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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 20 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, avrete la possibilità di sfruttare tutta la vostra energia e determinazione per raggiungere obiettivi importanti. Sul fronte lavorativo, è il momento di prendere decisioni coraggiose.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo un mese in cui la stabilità è fondamentale, ma non mancheranno occasioni per ampliare i propri orizzonti. Per quanto riguarda il lavoro, la pazienza sarà premiata con risultati concreti.

Gemelli

Cari Gemelli, vi sentirete particolarmente brillanti e comunicativi. Questo sarà un periodo ideale per esprimere idee e per creare nuovi contatti lavorativi e personali.

Cancro

Cari Cancro, periodo che invita a prendersi cura di sé, sia a livello fisico sia emotivo. Le relazioni familiari avranno un ruolo importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 aprile 2026), potrete godere di una fase creativa intensa che vi aiuterà a emergere soprattutto nel lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, aprile favorevole per mettere ordine nella vita quotidiana. La capacità di pianificazione permetterà di gestire al meglio impegni e responsabilità.

Bilancia

Cari Bilancia, state vivendo un mese in cui l’equilibrio emotivo sarà centrale. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario valutare con attenzione le proposte.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mese di trasformazioni. Sarà importante lasciarsi andare ai cambiamenti con coraggio.

Sagittario

Cari Sagittario, avvertirete un forte desiderio di avventura e di libertà. Questo è il momento ideale per esplorare nuove strade, anche sul lavoro.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, potrete raccogliere i frutti degli sforzi fatti negli ultimi mesi. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza darà soddisfazioni concrete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 aprile 2026), periodo ricco di idee innovative e intuizioni brillanti. Sarà un periodo favorevole per proporre nuovi progetti e per rinnovare le proprie relazioni.

Pesci

Cari Pesci, mese caratterizzato da una grande sensibilità e dalla voglia di rinnovamento. Le attività creative saranno favorite, così come i momenti di riflessione.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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