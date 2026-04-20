Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, capite che non tutto va affrontato di petto. C’è una situazione che richiede strategia più che forza. Nel lavoro potreste scegliere un approccio diverso, più efficace e meno diretto. In amore, invece, cercate di ascoltare di più: non sempre avete tutte le risposte subito, e questo può fare la differenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare un certo equilibrio interiore. Vi sentite più tranquilli, ma anche più consapevoli di ciò che volete davvero. Nel lavoro consolidate una posizione. In amore, però, cresce il bisogno di qualcosa di più profondo e coinvolgente, non solo stabile.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete molto attenti ai dettagli, cosa non sempre scontata per voi. Questo vi permette di capire meglio una situazione complessa. Nel lavoro riuscite a vedere opportunità nascoste. In amore, però, evitate ambiguità: qualcuno potrebbe fraintendere le vostre intenzioni.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente ricca ma anche più stabile rispetto ai giorni scorsi. Riuscite a gestire meglio ciò che sentite. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo. In amore, invece, un momento di condivisione può rafforzare molto il legame e farvi sentire più sereni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 aprile 2026), la vostra forza è nella misura. Non avete bisogno di esagerare per ottenere attenzione. Nel lavoro questo vi rende più credibili. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più verità portano risultati migliori e più duraturi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche elemento di sorpresa. Non tutto è sotto controllo, ma riuscite comunque a gestire bene la situazione. Nel lavoro un piccolo imprevisto può trasformarsi in un’opportunità. In amore, cercate di essere meno critici e più aperti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche elemento di sorpresa.