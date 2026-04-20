Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che qualcosa deve essere sistemato. Non è una rottura, ma un riequilibrio necessario. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione da prendere. In amore, un confronto sincero può chiarire molte cose e riportare armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 aprile 2026), giornata intensa e molto lucida. Capite perfettamente cosa sta succedendo intorno a voi. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio importante. In amore siete più selettivi: volete qualità, non compromessi che non vi soddisfano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta alle vostre idee. Non vi basta più pensare: volete agire. Nel lavoro può nascere qualcosa di interessante. In amore, la sincerità è la vostra arma migliore, anche se può scuotere un po’ le acque.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di piccoli aggiustamenti. State affinando un percorso già avviato. Nel lavoro fate scelte più precise. In amore, però, serve più presenza emotiva: non basta esserci, bisogna farsi sentire davvero. Giornata che vi aiuta a ritrovare un certo equilibrio interiore. Vi sentite più tranquilli, ma anche più consapevoli di ciò che volete davvero. Nel lavoro consolidate una posizione. In amore, però, cresce il bisogno di qualcosa di più profondo e coinvolgente, non solo stabile.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 aprile 2026), avete intuizioni brillanti, ma la differenza sta nel metterle in pratica. Nel lavoro una vostra idea può portare un cambiamento concreto. In amore, invece, attenzione a non essere troppo distanti: spiegate ciò che provate con più chiarezza.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e concretezza. Non restate solo nelle emozioni, ma fate anche qualcosa di pratico. Nel lavoro questo vi aiuta a ottenere risultati. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più reale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e concretezza.