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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 20 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, capite che non tutto va affrontato di petto. C’è una situazione che richiede strategia più che forza. Nel lavoro potreste scegliere un approccio diverso, più efficace e meno diretto. In amore, invece, cercate di ascoltare di più: non sempre avete tutte le risposte subito, e questo può fare la differenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare un certo equilibrio interiore. Vi sentite più tranquilli, ma anche più consapevoli di ciò che volete davvero. Nel lavoro consolidate una posizione. In amore, però, cresce il bisogno di qualcosa di più profondo e coinvolgente, non solo stabile.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete molto attenti ai dettagli, cosa non sempre scontata per voi. Questo vi permette di capire meglio una situazione complessa. Nel lavoro riuscite a vedere opportunità nascoste. In amore, però, evitate ambiguità: qualcuno potrebbe fraintendere le vostre intenzioni.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente ricca ma anche più stabile rispetto ai giorni scorsi. Riuscite a gestire meglio ciò che sentite. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo. In amore, invece, un momento di condivisione può rafforzare molto il legame e farvi sentire più sereni.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 aprile 2026), la vostra forza è nella misura. Non avete bisogno di esagerare per ottenere attenzione. Nel lavoro questo vi rende più credibili. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più verità portano risultati migliori e più duraturi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche elemento di sorpresa. Non tutto è sotto controllo, ma riuscite comunque a gestire bene la situazione. Nel lavoro un piccolo imprevisto può trasformarsi in un’opportunità. In amore, cercate di essere meno critici e più aperti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche elemento di sorpresa.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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