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Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 20 al 26 aprile 2026) per tutti i segni

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Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 aprile 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 aprile 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana energica e propositiva. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero presentarsi nuove sfide da affrontare con determinazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete delle giornate dedicate alla stabilità e alla ponderazione. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario procedere con calma e valutare attentamente ogni proposta. Alcune situazioni richiedono pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace e ricca di contatti. La comunicazione sarà al centro delle giornate e potrebbero emergere collaborazioni o nuove opportunità lavorative. In amore sarà un periodo leggero e stimolante.

CANCRO

Cari Cancro, settimana emotivamente intensa per molti di voi. Alcune situazioni personali o familiari richiederanno maggiore attenzione e sensibilità. Per quanto riguarda il lavoro, sarà utile mantenere la concentrazione e affrontare le difficoltà con calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (20-26 aprile 2026), settimana favorevole e piena di energia. Le stelle favoriscono nuove iniziative lavorative e opportunità per mettersi in luce. Potreste ricevere riconoscimenti per gli sforzi fatti.

VERGINE

Cari Vergine, Per la Vergine sarà una settimana impegnativa ma produttiva. Gli impegni lavorativi potrebbero aumentare, richiedendo precisione e organizzazione. La vostra capacità di concentrazione e dedizione porterà risultati concreti. In amore sarà utile ridurre le critiche e cercare comprensione reciproca all’interno della coppia.

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete delle giornate in cui sarà importante bilanciare lavoro e vita privata. Alcune decisioni lavorative richiederanno attenzione e valutazione approfondita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, settimana intensa e ricca di emozioni. Capitolo lavoro: potrebbero emergere nuove responsabilità o sfide che vi permetteranno di dimostrare il vostro valore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sentirete il desiderio di novità e cambiamenti. Questa settimana potrebbe portare idee interessanti e progetti da sviluppare. Per quanto riguarda il lavoro, sarà fondamentale mantenere la concentrazione e seguire con costanza i propri obiettivi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivrete una settimana caratterizzata da responsabilità e impegni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover gestire situazioni importanti o prendere decisioni strategiche.

ACQUARIO

Cari Acquario, la settimana sarà stimolante e creativa. Le stelle favoriscono nuove idee, collaborazioni e progetti innovativi. Potreste sentirvi ispirati e pronti a sperimentare soluzioni originali.

PESCI

Cari Pesci, giornate caratterizzate da intuizione e sensibilità. Alcune scelte importanti potrebbero richiedere riflessione, ma la vostra capacità di percezione vi guiderà con sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro, le intuizioni saranno preziose per affrontare situazioni complesse.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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