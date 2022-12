Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 7 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, iniziate la giornata in maniera propositiva. Nel pomeriggio una telefonata potrebbe turbarvi. Forse una persona che non aspettavate di sentire, come un ex. Cercate di mantenere la calma. Sul lavoro probabilmente ci sarà da rivedere un accordo. Non tutto sta andando secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 dicembre 2022), in amore cercate di non tirare troppo la corda. Potreste ferire la sensibilità del partner, e non ne vale la pena. Recupero nei prossimi giorni. Sul lavoro necessitate di maggiori garanzie ma attenzione e non fare passi falsi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete finalmente una marcia in più e si nota. Avete ritrovato serenità e questo stato d’animo si riverbera positivamente anche nei sentimenti. Sul lavoro avete tante idee brillanti: portatele avanti e difendetele, se ci credete davvero. Fatevi valere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ottimo cielo soprattutto per i single, potete fare nuovi entusiasmanti incontri. Se c’è una persona che vi piace, perché non vi fate avanti? Che avete da perdere? Sul lavoro avete una buona capacità d’azione e intuizione, cercate di incanalarle in progetti che si riveleranno preziosi nel futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 dicembre 2022), l’amore è assoluto protagonista della vostra vita. Favoriti i single, che possono trovare l’anima gemella. Sul lavoro il desiderio di cambiare si fa sentire, siete stanchi della solita routine. Le opportunità non tarderanno ad arrivare.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi, 7 dicembre, chi è single può guardarsi intorno con entusiasmo. Un cielo che invita ad allargare la cerchia dei propri contatti. Sul lavoro cercate di fare le cose con calma senza arrivare con l’acqua alla gola. Datevi delle priorità e puntate sulle cose davvero importanti, tralasciando il resto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottime stelle soprattutto per chi è single. Approfittatene per trovare l’anima gemella, o anche solo il divertimento di una notte.