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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 21 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 21 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che è il momento di riequilibrare qualcosa. Non potete più rimandare una decisione. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta importante da fare. In amore, un confronto sincero può portare a una svolta significativa. Giornata che vi riporta a una maggiore stabilità, ma con una consapevolezza nuova. Avete capito qualcosa di importante e ora volete costruire su basi più solide. Nel lavoro consolidate una posizione. In amore, però, sentite il bisogno di emozioni più vere: non vi basta più la semplice tranquillità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete la capacità di vedere oltre le apparenze e questo vi rende un passo avanti. Nel lavoro cogliete opportunità che altri non vedono. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non siete disposti a scendere a compromessi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa di duraturo. Nel lavoro può nascere un’idea importante. In amore siete più sinceri e questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso già avviato e rendendolo più efficace. Nel lavoro fate scelte precise. In amore, però, serve più apertura emotiva: non potete sempre restare in controllo. Giornata concreta ma con qualche variazione rispetto ai vostri piani. Non tutto va come previsto, ma riuscite comunque a mantenere il controllo. Nel lavoro trasformate un imprevisto in un’opportunità. In amore, però, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche al sentimento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 aprile 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di realizzarle. Non restate fermi. Nel lavoro una vostra iniziativa può portare risultati concreti. In amore, invece, è il momento di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto positiva perché unite sensibilità e azione. Non vi limitate a percepire, ma fate qualcosa di concreto. Nel lavoro questo vi aiuta a fare progressi reali. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più consapevole.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto positiva perché unite sensibilità e azione. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 APRILE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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