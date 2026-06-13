Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a sostenervi, ma oggi vi invita a usare l’energia con maggiore strategia. Nel lavoro potreste ricevere una proposta che richiede riflessione prima di una risposta definitiva. In amore siete passionali ma anche più disponibili all’ascolto. Una persona vicina potrebbe sorprendervi con parole che aspettavate da tempo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi regala una piacevole sensazione di sicurezza. Nel lavoro riuscite a consolidare una situazione che negli ultimi tempi vi aveva creato qualche dubbio. In amore torna il desiderio di costruire e progettare. Le coppie trovano serenità, mentre i single potrebbero guardare con interesse una conoscenza recente.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio favorisce incontri, dialoghi e occasioni interessanti. Nel lavoro una conversazione potrebbe rivelarsi più importante del previsto. In amore avete voglia di leggerezza ma anche di sincerità. Le stelle consigliano di non lasciare questioni in sospeso.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente intuitivi. Nel lavoro saprete cogliere dettagli che altri trascurano. In amore è una giornata dolce e rassicurante. Un rapporto che sembrava distante può recuperare calore e complicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro cresce la fiducia nelle vostre capacità e qualcuno potrebbe apprezzare apertamente il vostro impegno. In amore avete bisogno di sentirvi importanti, ma oggi capirete che l’affetto autentico si riconosce nei piccoli gesti quotidiani.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce precisione e organizzazione. Nel lavoro riuscite a fare ordine in una situazione complessa. In amore il cielo invita a essere meno critici e più disponibili a lasciarvi sorprendere dagli eventi.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di equilibrio. Nel lavoro una collaborazione può diventare particolarmente utile. In amore il dialogo sarà la chiave per superare dubbi e incomprensioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica il vostro fascino e la vostra capacità di comprendere le persone. Nel lavoro avete intuizioni vincenti. In amore siete profondi e magnetici. Una giornata favorevole per chi desidera emozioni autentiche.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare avanti con ottimismo. Nel lavoro potrebbero arrivare idee nuove o occasioni interessanti. In amore il cielo favorisce spontaneità e incontri stimolanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere i vostri obiettivi. Nel lavoro la costanza vi permette di ottenere risultati concreti. In amore cercate di mostrare di più ciò che provate. Le emozioni condivise rafforzano ogni legame.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 giugno 2026), Urano porta novità e intuizioni brillanti. Nel lavoro potreste trovare una soluzione originale a un problema che sembrava irrisolvibile. In amore cresce il bisogno di autenticità.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende la giornata particolarmente intensa sul piano emotivo. Nel lavoro fidatevi delle vostre percezioni. In amore il cielo favorisce dolcezza, romanticismo e momenti di forte vicinanza.