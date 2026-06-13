Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 13 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo vi aiuta a recuperare armonia. Una tensione recente potrebbe sciogliersi grazie a una maggiore disponibilità al confronto. Nel lavoro sarà importante mantenere fiducia nelle vostre idee anche quando qualcuno esprime dubbi. In amore le stelle favoriscono incontri, chiarimenti e momenti di tenerezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 giugno 2026), siete tra i protagonisti della giornata. L’intuito funziona alla perfezione e vi permette di capire immediatamente quali situazioni meritano attenzione. Nel lavoro potreste anticipare una tendenza o trovare una soluzione particolarmente efficace. In amore cresce il desiderio di autenticità. I rapporti sinceri diventano una priorità assoluta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare avanti è più forte che mai. Oggi potreste ricevere una proposta o immaginare un progetto capace di entusiasmarvi. Nel lavoro le stelle favoriscono le iniziative coraggiose ma ben pianificate. In amore siete affascinanti e spontanei. Un incontro o una conversazione potrebbero lasciare il segno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi offre conferme importanti. Nel lavoro continuate a costruire con metodo e i risultati iniziano a diventare sempre più evidenti. Potreste ricevere apprezzamenti o riconoscimenti per l’impegno dimostrato. In amore il consiglio delle stelle è quello di aprirvi di più. La condivisione rafforza ogni legame.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 giugno 2026), avete bisogno di stimoli nuovi. Le idee non mancano e una di esse potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Nel lavoro siete creativi e capaci di vedere soluzioni dove gli altri vedono ostacoli. In amore il cielo favorisce rapporti basati sulla sincerità e sul rispetto reciproco.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi è accompagnata da una bella dose di lucidità. Riuscite a comprendere con chiarezza ciò che desiderate e questo vi rende più sicuri nelle scelte. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe fare la differenza. In amore la giornata favorisce dolcezza, romanticismo e momenti di forte vicinanza emotiva.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la sensibilità oggi è accompagnata da una bella dose di lucidità.