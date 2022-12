Oroscopo Paolo Fox della settimana 5-11 dicembre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 5 all’11 dicembre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all’11 dicembre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi attende una settimana da tre stelle su cinque. I dubbi in amore sono ancora tanti ma dovreste superarli immediatamente. Guardate avanti. Gli incontri non sono favoriti, per cui se siete single meglio attendere. Sul lavoro, tra poco Giove sarà dalla vostra parte: c’è chi aspetta delle risposte, chi è un po’ agitato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore si aprono nuove praterie. Lasciatevi andare e conoscete nuove persone. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore. Bene il fine settimana, finalmente avete superato i problemi e tutto sta procedendo per il meglio, godetevelo. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore non mancano le incertezze, ma pian piano tutto si aggiusta. Venere dal prossimo weekend non sarà più opposto. Approfittatene. Iniziate a fare nuove conoscenze perché la passione è dietro l’angolo, lasciatevi andare. Sul lavoro arrivano belle novità, anche se sentite di aver subito un’ingiustizia. Con la vostra forza di volontà tutto può cambiare.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. I dubbi in amore non mancano, perché Mercurio è in opposizione. C’è una persona che vi piace, ma occhio che non sia quella sbagliata. Sul lavoro, iniziate a pensare a nuovi progetti, a nuove strategie. Presto tutto cambierà. Abbiate solo un po’ di pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (5-11 dicembre 2022), cinque stelle. Se una persona è davvero importante per la vostra vita, lo capirete in questi giorni, in particolare venerdì, quando la Luna sarà dalla vostra parte. Cercate di ascoltare di più il partner, soprattutto se avete tanti dubbi. Occhio ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Acquario e dello Scorpione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Mercurio inizia un transito importante. Venere sarà dalla vostra parte, dopo un periodo difficile e di crisi tutto può ripartire alla grande. Non chiudetevi in voi stessi. Sul lavoro chi ha belle idee può coltivarle con passione. Se avete dei dubbi parlatevi. Fate chiarezza una volta per tutte.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore non è il caso di discutere troppo. Forse avete a che fare con una persona che vi capisce poco. Questo periodo durerà un po’, almeno fino alla fine dell’anno, quindi meglio riflettere un po’ di più prima di agire. Sul lavoro possono esserci disagi e ritardi, non prendetevela troppo. Siete stanchi, avete bisogno di riposare di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore state mettendo tutto in discussione, come non vi capitava da tempo. Cercate di mantenere la calma e di chiarire tutto a partire da venerdì. In modo da godervi un weekend sereno. Sul lavoro novità in arrivo, riflettete bene prima di prendere decisioni importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere presto lascerà il segno, ma le stelle sono comunque favorevoli in amore, specie per chi è single e deve trovare l’anima gemella. Siete affascinanti come non vi capitava da tempo. La giornata di venerdì potrebbe essere sottotono. Sul lavoro, buoni progetti per i lavoratori autonomi. Stanno arrivando novità importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Con Venere presto dalla vostra parte l’amore sarà assoluto protagonista. Se una storia non vi soddisfa forse arriverà il giorno in cui deciderete di chiudere e di voltare pagina. Sul lavoro vi state togliendo belle soddisfazioni, ma arrivati al weekend la stanchezza si farà sentire. Riposate un po’ per ripartire alla grande.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Il cielo promette bene, lasciatevi andare in amore. Non volete rinunciare alla vostra vita. Bene le stelle, approfittane soprattutto nella giornata di venerdì. C’è tanta creatività che vi porterà lontano, dovete però imparare a mettervi in gioco di più.

PESCI

Cari Pesci, tre stelle. In amore è un periodo un po’ particolare. Non siate frettolosi soprattutto tra mercoledì e giovedì. Sul lavoro, qualcosa sta cambiando, andate avanti e chiudete le discussioni sul passato. Voltate pagina. Continuate così, la strada è quella giusta! Arriveranno presto tante belle soddisfazioni, saprete dare il massimo.

