Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 26 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 26 aprile 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere continua il transito nel segno, rafforza il vostro ideale d’amore e permette di riconquistare un po’ di serenità dopo mesi di trambusto. Per quanto riguarda il lavoro, siete in attesa di notizie. Sarete un po’ agitati perché ogni tanto bisogna aspettare risposte che non arrivano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 26 aprile 2024), i rapporti nati da poco risentono di qualche contraccolpo, potrebbe essere anche solo un momento di lontananza causato più da fattori esterni che da motivazioni psicologiche o emotive. Novità di lavoro, cambiamenti necessari, considerate la possibilità di cambiare se non siete soddisfatti di ciò che avete.

GEMELLI

Cari Gemelli, una piccola guerra può scoppiare nei rapporti di vecchia data ma per i cuori solitari è pronta una buona compensazione in vista di giugno. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti vanno avanti meglio.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo una settimana che mette alla prova il vostro amore: se solido, fondato su basi importanti non avrete nulla da temere, la tensione delle stelle si espliciterà solamente in una serie di problemi pratici da affrontare. Per quanto riguarda il lavoro, ultimamente vi è capitato di discutere con una persona che non è stata molto leale con voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 26 aprile 2024), Venere sarà a favore ancora per qualche giorno, e questo mi fa credere che tutti coloro che sono indecisi tra due storie a maggio faranno una scelta definitiva. Per quanto riguarda il lavoro, grazie al sostegno di Venere ora potete chiedere nonché ottenere…

VERGINE

Cari Vergine, se avete vissuto un problema d’amore aspettate maggio che ormai è alle porte, sarà il mese delle proposte, delle innovazioni per qualcuno, degli incontri. Lavoro? Decisamente non c’è paragone con il passato visto che Giove ha già iniziato da tempo un transito positivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: ottime notizie dal fronte dell’amore e del lavoro.