Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, i nativi del segno in difficoltà avranno le stelle dalla loro parte. Se nelle ultime ore avete dovuto affrontare un problema o avete subito un momento di sconforto, potreste imbattervi in un aiuto inaspettato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualcuno di voi potrebbe ricevere una brutta sorpresa. Cambiano i punti di riferimento, sia sul fronte lavorativo sia nella vita privata.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna è contraria e dovrete tenerle testa nel corso delle prossime ore. Siate molto cauti nelle relazioni interpersonali, soprattutto nel posto di lavoro.

Cancro

Cari Cancro, Luna brillante e un’ottima Venere, cosa volere di più? Attenzione però, l’amore va coltivato e non di certo trascurato. I single potrebbero avere un colpo di fulmine.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 maggio 2024), il rischio che ci sia una discussione accesa per questioni pratiche è alto. La cautela non è mai troppa, specialmente se dovete confrontarvi con un capo sul lavoro.

Vergine

Cari Vergine, l’astrologo vi dice che quello di oggi – 3 maggio – sarà il giorno della Luna ostile che vi metterà alla prova. Siate molto prudenti ed evitate di infilarvi dentro situazioni stressanti.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle vi incoraggeranno a dedicarvi al lavoro nel corso delle prossime ore. E’ arrivato il momento di curare la vostra figura professionale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in Pesci aiuterà soprattutto la vita sentimentale. Le coppie che hanno attraversato una crisi di recente, dovranno diventare oltremodo prudenti.

Sagittario

Cari Sagittario, Luna in dissonanza, vuol dire che nel caso vostro, durante la giornata potreste sentirvi più affaticati o deconcentrati del solito.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, qualcuno di voi potrebbe trovarsi da un notaio per firmare un contratto, qualcun altro dovrà discutere di un progetto di lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 maggio 2024), incertezze e timori saranno i vostri predatori e spesso risulteranno non essere giustificati, ma avrete paura di non farcela.

Pesci

Cari Pesci, potrete fare affidamento su una bellissima Luna nel segno, con Sole, Giove e Venere favorevoli.