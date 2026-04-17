Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite una forte esigenza di agire, ma rispetto ai giorni scorsi c’è più consapevolezza. Non vi muovete più d’impulso, ma con una direzione precisa. Nel lavoro potreste decidere di cambiare atteggiamento o di non accettare più certe dinamiche che vi limitano. In amore, invece, è il momento di parlare chiaro: ciò che dite oggi può segnare un punto di svolta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 aprile 2026), giornata che vi invita a uscire lentamente dalla routine. Non è qualcosa di improvviso, ma una sensazione crescente: avete bisogno di qualcosa di più. Nel lavoro potrebbe arrivare una piccola novità che rompe la monotonia. In amore, cercate coinvolgimento emotivo: non vi basta la stabilità, volete sentirvi davvero vivi dentro il rapporto.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più lucidi e meno dispersivi, ed è una grande risorsa. Riuscite a mettere ordine nei pensieri e a capire cosa vale davvero la pena portare avanti. Nel lavoro una decisione può rivelarsi strategica per il futuro. In amore, però, evitate ambiguità: ciò che per voi è leggerezza, per altri può sembrare incertezza.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma anche chiarificatrice. Alcune emozioni emergono con più forza, ma non per confondervi: per farvi capire cosa conta davvero. Nel lavoro cercate di non farvi influenzare troppo dall’ambiente. In amore, invece, è il momento di aprirsi: un confronto sincero può rafforzare molto un legame.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 aprile 2026), avete una forza tranquilla ma molto efficace. Non avete bisogno di imporsi, perché la vostra sicurezza si percepisce naturalmente. Nel lavoro questo vi rende più autorevoli e credibili. In amore c’è una fase più autentica: meno orgoglio e più disponibilità vi porteranno risultati migliori.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche elemento imprevisto che vi costringe ad adattarvi. E proprio qui sta il vostro punto di crescita: imparare a non controllare tutto. Nel lavoro riuscite comunque a gestire bene le situazioni. In amore, però, cercate di essere meno critici e più spontanei.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: avete una forza tranquilla ma molto efficace.