Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’1 al 7 giugno 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’1 al 7 giugno 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con una grande voglia di riscatto. Tra lunedì e mercoledì potrete contare su una Luna favorevole che vi aiuterà a risolvere una pendenza legale o burocratica. Il weekend sarà ideale per staccare la spina e ricaricare le batterie in vista di un giugno particolare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state entrando in una fase di consolidamento. Per quanto riguarda il lavoro, sono favorite le collaborazioni a lungo termine e i nuovi contratti.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete i veri protagonisti del periodo. Con il Sole che brilla nel vostro cielo, la vostra capacità di persuasione è ai massimi livelli. Se siete single, è vietato restare in casa sabato sera.

CANCRO

Cari Cancro, per voi l’inizio di giugno richiede un po’ di prudenza. Siete in una fase di attesa, quasi come se steste trattenendo il respiro prima di un grande salto. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più collaborativi e meno sospettosi verso i colleghi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’1 al 7 giugno 2026), la vostra grinta è tornata quella di un tempo. Attenzione però alle spese: la tendenza a voler apparire a tutti i costi potrebbe svuotare il portafoglio troppo velocemente.

VERGINE

Cari Vergine, siete alle prese con una serie di scadenze che mettono a dura prova la vostra pazienza. Tuttavia, la vostra capacità organizzativa vi permetterà di uscirne a testa alta. C’è un ritorno di fiamma o la possibilità di chiarire un vecchio malinteso.

BILANCIA

Cari Bilancia, questa settimana la diplomazia sarà la vostra migliore amica. Sarete in grado di mediare in situazioni familiari piuttosto complesse, riportando l’armonia dove c’era il caos. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i rapporti con l’estero o con città diverse dalla vostra.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il vostro intuito è infallibile. In questi giorni riuscirete a capire le intenzioni di un collaboratore prima ancora che apra bocca.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la vostra anima libera scalpita. Sentite il bisogno di evadere dalla routine. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una proposta interessante che vi costringerà a spostarvi o a cambiare abitudini.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati sulla carriera come non mai. La determinazione non vi manca e i risultati iniziano ad arrivare, anche sotto forma di riconoscimenti economici.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana vivace e ricca di stimoli intellettuali. Avete mille idee in testa e la voglia di rivoluzionare tutto ciò che vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i lavori di gruppo e le attività legate al sociale o alla tecnologia.

PESCI

Cari Pesci, vivrete giorni di grande intensità emotiva. Siete molto ricettivi e questo vi permette di entrare in sintonia con chiunque.

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