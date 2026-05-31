Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata porta una strana combinazione di nostalgia e desiderio di cambiamento. Da una parte vorreste mantenere certi equilibri, dall’altra sentite che alcune situazioni non vi rappresentano più come prima. Nel lavoro potrebbe esserci un confronto importante. In amore il cielo favorisce parole sincere e chiarimenti che alleggeriscono il cuore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 giugno 2026), siete particolarmente magnetici e intuitivi. Avete la sensazione di capire immediatamente le intenzioni degli altri, anche quando cercano di nasconderle. Nel lavoro questo vi permette di muovervi con grande abilità. In amore, invece, potreste desiderare momenti più intensi e profondi, lontani dalla superficialità e dalle mezze misure.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata vi porta voglia di movimento e di novità. Potreste sentire il bisogno di cambiare ritmo, organizzare qualcosa di diverso o semplicemente uscire dalla routine. Nel lavoro avete bisogno di stimoli nuovi per sentirvi davvero motivati. In amore siete spontanei e diretti, ma attenzione a non sembrare troppo distratti o sfuggenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete più riflessivi del solito. Alcune questioni pratiche richiedono attenzione, ma il cielo vi invita anche a non trascurare il lato emotivo. Nel lavoro siete affidabili e concreti come sempre, ma potreste sentire il bisogno di maggiore riconoscimento. In amore una persona vicina potrebbe aver bisogno di più calore e disponibilità da parte vostra.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 giugno 2026), il cielo di oggi favorisce creatività e intuizioni improvvise. Potreste avere idee interessanti proprio nei momenti più tranquilli della giornata. Nel lavoro è il momento giusto per guardare oltre i soliti schemi. In amore sentite il bisogno di rapporti meno pesanti e più spontanei, ma attenzione a non chiudervi troppo quando qualcosa vi infastidisce.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto sensibile ma anche costruttiva. Le emozioni oggi vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero e non rappresentano un ostacolo come a volte accade. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto utile. In amore c’è voglia di dolcezza autentica, fatta di attenzioni semplici ma profonde.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto sensibile ma anche costruttiva. Le emozioni oggi vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero.