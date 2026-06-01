Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potreste sentirvi leggermente insofferenti verso tutto ciò che vi rallenta o vi costringe a ripetere sempre le stesse cose. La voglia di cambiare aria è forte, ma il cielo vi suggerisce di non prendere decisioni affrettate solo per stanchezza. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi alla prova con richieste improvvise o cambi di programma. In amore, invece, è il momento giusto per capire se state davvero dedicando abbastanza tempo alle persone che contano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 giugno 2026), la giornata porta un bisogno insolito di leggerezza. Voi amate le certezze, ma oggi sentite che alcune abitudini stanno diventando troppo pesanti o prevedibili. Nel lavoro potreste avere l’occasione di confrontarvi con idee nuove o persone diverse dal solito ambiente. In amore c’è voglia di dolcezza, ma anche di sentirvi capiti senza dover spiegare tutto ogni volta.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete particolarmente osservatori. Notate dettagli che normalmente vi sfuggirebbero e questo vi aiuta a capire meglio certe dinamiche intorno a voi. Nel lavoro potreste intuire prima degli altri un cambiamento o una nuova opportunità. In amore, però, il rischio è quello di pensare troppo e parlare poco: non lasciate che i dubbi sostituiscano il dialogo.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo di oggi vi rende più profondi e riflessivi. Potreste sentire il bisogno di allontanarvi per qualche ora dal caos e dalle richieste continue degli altri. Nel lavoro cercate di non portarvi addosso tensioni che non vi appartengono davvero. In amore una persona potrebbe dimostrarvi attenzione in modo semplice ma molto sincero, facendovi sentire finalmente compresi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 giugno 2026), giornata interessante perché vi porta a vivere tutto con meno bisogno di approvazione. Siete più tranquilli e meno concentrati sull’immagine, e questo vi rende anche più autentici nei rapporti. Nel lavoro potreste ricevere una conferma che aspettavate da tempo. In amore, invece, il cielo vi invita a essere meno orgogliosi e più spontanei nei piccoli gesti quotidiani.

VERGINE

Cari Vergine, sentite forte il bisogno di rimettere ordine in qualcosa che ultimamente vi ha confuso. Potrebbe trattarsi di un rapporto, di un progetto o semplicemente di pensieri accumulati negli ultimi giorni. Nel lavoro siete molto lucidi e riuscite a risolvere questioni pratiche con facilità. In amore, però, cercate di non trasformare ogni emozione in un ragionamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata interessante perché vi porta a vivere tutto con meno bisogno di approvazione.