Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a darvi forza e voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di non reagire immediatamente a ogni provocazione. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a persone lente o indecise e questo vi innervosirà parecchio. Tuttavia, sarà proprio la calma a darvi un vantaggio. In amore avete bisogno di sentirvi capiti senza dover spiegare tutto ogni volta, ma anche chi vi sta vicino aspetta maggiore ascolto da parte vostra.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e vi rende più sereni interiormente. Nel lavoro state costruendo qualcosa di importante anche se i risultati non sono ancora completamente visibili. In amore cresce il bisogno di rapporti sinceri e stabili, ma senza quella monotonia che ultimamente vi pesa più del previsto. Una sorpresa o una parola detta al momento giusto potrebbe cambiare il tono della giornata.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la vostra mente rapidissima e piena di intuizioni. Nel lavoro riuscite a capire prima degli altri dove sta andando una situazione e questo vi aiuta a muovervi con abilità. In amore, però, attenzione a non rifugiarvi troppo nell’ironia o nelle mezze frasi: qualcuno potrebbe desiderare maggiore chiarezza emotiva.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e memoria. Oggi potreste ripensare a una situazione del passato con occhi diversi, riuscendo finalmente a capire qualcosa che prima vi sfuggiva. Nel lavoro mantenete equilibrio anche davanti a piccoli imprevisti. In amore la giornata favorisce chiarimenti sinceri e momenti di dolcezza autentica.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 giugno 2026), il Sole vi dona presenza e sicurezza, ma oggi sarete più riflessivi del solito. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio o un aiuto importante, riconoscendo la vostra esperienza. In amore il cielo vi invita a essere meno orgogliosi e più spontanei: mostrare fragilità non vi rende deboli.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce ordine e lucidità mentale. Nel lavoro riuscite a sistemare dettagli che altri continuano a ignorare, e questo farà la differenza. In amore, però, dovete smettere di voler trovare sempre una spiegazione razionale a tutto: alcune emozioni hanno bisogno di essere vissute senza analizzarle troppo.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta desiderio di armonia ma anche una certa inquietudine interiore. Nel lavoro sentite il bisogno di maggiore equilibrio e forse anche di nuove motivazioni. In amore è una giornata utile per chiarire un malinteso o per parlare finalmente di qualcosa che state tenendo dentro da tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito fortissimo. Oggi percepite immediatamente chi è sincero e chi invece sta cercando di nascondere qualcosa. Nel lavoro questa capacità vi aiuterà a evitare errori. In amore desiderate emozioni profonde e vere: le relazioni superficiali vi sembrano sempre più lontane dal vostro modo di vivere i sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi spinge a cercare nuovi stimoli e nuovi orizzonti. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ stretti in situazioni troppo ripetitive o prevedibili. In amore avete bisogno di leggerezza ma anche di sincerità assoluta: le mezze verità oggi vi irritano più del solito.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza determinazione e pazienza. Nel lavoro state costruendo qualcosa di concreto e duraturo, anche se a volte vi sembra di procedere troppo lentamente. In amore il cielo vi invita a lasciare spazio anche alla dolcezza e non solo alle responsabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 giugno 2026), Urano porta intuizioni improvvise e desiderio di rompere vecchi schemi. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare attenzione positiva. In amore avete bisogno di sentirvi liberi ma anche compresi: trovare il giusto equilibrio oggi sarà importante.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro un’intuizione potrebbe rivelarsi preziosa proprio quando meno ve lo aspettate. In amore la giornata favorisce momenti molto teneri e profondi, soprattutto per chi ha voglia di lasciarsi andare davvero.