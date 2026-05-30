Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 31 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 31 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un weekend armonioso che finalmente vi farà ritrovare il sorriso dopo giorni particolari… Giornate perfette per lo shopping o per curare la propria immagine. I cuori solitari dovrebbero accettare un invito inaspettato. Guardatevi intorno!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 maggio 2026), siete in una fase di grande intensità sotto diversi punti di vista. Il vostro intuito sarà infallibile nel corso di questo weekend. Meglio osservare e agire con calma. La giornata di domani, domenica 31, sarà dedicata al recupero delle energie fisiche.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di libertà è il tema dominante del vostro fine settimana di fine mese. Nel corso delle prossime ore sarete insofferenti alla routine e cercherete nuovi stimoli. In amore, cercate di non essere troppo sfuggenti. Concedete del tempo al partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete solidi e determinati, ma questo fine settimana di fine maggio le stelle vi chiedono di abbassare le difese. Quella di domani sarà una giornata di costruzione. Chi è solo da tempo dovrebbe smettere di essere così diffidente verso le nuove conoscenze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 maggio 2026), il fine settimana che state vivendo vi vede originali e anticonformisti come sempre. Nel corso delle prossime ore avrete idee brillanti che potrebbero lasciare a bocca aperta amici e parenti.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità sarà altissima, rendendovi quasi telepatici con le persone che amate. Usate questo dono per sanare una piccola frattura nata nei giorni scorsi. La giornata di domenica 31 maggio sarà una giornata di pura magia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: fine settimana armonioso che finalmente vi farà ritrovare il sorriso dopo giorni di dubbi.