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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 31 maggio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 31 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 31 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana lavorativa vi ha messo a dura prova. Ora, durante questo fine settimana, vi sentirete pronti alla riscossa. La giornata di domani, domenica 31 maggio, sarà decisamente più dolce rispetto alle ultime: una Luna favorevole aiuterà i single a fare incontri interessanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 maggio 2026), il fine settimana che state vivendo invita alla riflessione profonda sulle finanze. Nel corso delle prossime ore potrebbe esserci qualche piccola discussione legata a spese impreviste. Le stelle favoriscono la sensualità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete i protagonisti assoluti di questo fine mese. Con il Sole nel segno e una vitalità invidiabile, sarete il centro nevralgico di ogni evento sociale. Qualcuno sta cercando di attirare la vostra attenzione in modo discreto ma costante.

CANCRO

Cari Cancro, recupero emotivo straordinario per molti di voi. Se dovete fare una richiesta importante, fatelo ora: troverete la comprensione che cercate. Datevi da fare per raggiungere i vostri obiettivi.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 maggio 2026), nel corso delle prossime ore di questo fine mese sarete chiamati a dimostrare la vostra leadership in un contesto amicale o sociale. Fate attenzione a non apparire troppo arroganti.

VERGINE

Cari Vergine, molti di voi saranno alle prese con un fine settimana all’insegna del dovere. Dedicatevi alle commissioni arretrate, ma domani – domenica 31 maggio – imponetevi il relax totale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: questo fine settimana vi vede pronti alla riscossa.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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