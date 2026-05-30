Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, l’energia di Marte nel corso di questo fine settimana vi rende quasi inarrestabili, ma attenzione a non esagerare. Lavoro: la vostra grinta è apprezzata. In amore, la passione è ai massimi storici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questa settimana di fine maggio segna il passaggio dal possesso materiale a quello intellettuale. State riflettendo su nuovi investimenti da fare o meno. In amore, cercate stabilità e pace.

Gemelli

Cari Gemelli, siete i re del mese di maggio che sta chiudendo e si vede! Il Sole nel vostro segno vi regala un carisma fuori dal comune. Siete brillanti, loquaci e capaci di convincere chiunque.

Cancro

Cari Cancro, il mese di maggio si chiude con una nota di dolce malinconia che però si trasforma presto in creatività. Le stelle vi invitano a guardare dentro voi stessi prima di fare passi azzardati nel lavoro. Un fine settimana al mare o vicino a uno specchio d’acqua sarà il toccasana ideale per molti di voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 maggio 2026), avete voglia di vincere e i pianeti vi sostengono nelle sfide professionali più ardue. Attenzione però all’orgoglio. In amore, cercate di essere meno egocentrici.

Vergine

Cari Vergine, la settimana che si sta chiudendo richiede ordine e disciplina, qualità che a voi non mancano. Tuttavia, Mercurio potrebbe creare qualche piccolo intoppo tecnico o burocratico. Lasciate spazio alle emozioni.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia è la vostra ricerca costante e questa settimana la troverete nelle piccole cose. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede senza scossoni. La giornata di domenica 31 sarà dedicata alla famiglia e al relax domestico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete in una fase di recupero energetico. Dopo alcune settimane pesanti, finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Il fine settimana promette scintille sotto le lenzuola.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di libertà è il vostro motore. Nel corso di queste ore di fine mese vi sentite stretti negli impegni quotidiani e sognate orizzonti lontani. In amore, il dialogo è fondamentale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete determinati a chiudere il mese di maggio 2026 con un successo finanziario e le stelle sembrano d’accordo con voi. In amore, siete un po’ freddi. Forse troppo…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 maggio 2026), non temete il giudizio altrui e procedete per la vostra strada. Il fine settimana sarà all’insegna del divertimento con gli amici. Godetevelo.

Pesci

Cari Pesci, la vostra sensibilità in queste ore di fine maggio è alle stelle e vi permette di percepire correnti invisibili. Capitolo lavoro: usate la diplomazia per risolvere una tensione tra colleghi.