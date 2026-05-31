Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 31 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 31 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana lavorativa, che ormai avete messo alle spalle, vi ha messo a dura prova. Ora, durante questo fine settimana di fine maggio, vi sentirete pronti alla riscossa. La giornata di oggi, domenica 31 maggio, sarà decisamente più dolce rispetto alle ultime: una Luna favorevole aiuterà i single a fare incontri interessanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 maggio 2026), il fine settimana che state vivendo invita alla riflessione profonda, in particolare sulle finanze. Nel corso delle prossime ore di questo 31 maggio potrebbe esserci qualche piccola discussione legata a spese impreviste. Le stelle favoriscono la sensualità.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete i protagonisti assoluti di questo fine maggio. Con il Sole nel segno e una vitalità invidiabile, sarete il centro nevralgico di ogni evento sociale. Qualcuno sta cercando di attirare la vostra attenzione in modo discreto ma costante. Magari…

CANCRO

Cari Cancro, recupero emotivo straordinario per molti di voi. Se dovete fare una richiesta importante, fatelo ora: troverete la comprensione che cercate. Datevi da fare per raggiungere i vostri obiettivi. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 31 maggio 2026), nel corso delle prossime ore di questo fine mese sarete chiamati a dimostrare la vostra leadership in un contesto amicale o sociale. Fate attenzione a non apparire troppo arroganti.

VERGINE

Cari Vergine, molti di voi saranno alle prese con un fine settimana all’insegna del dovere. Dedicatevi alle commissioni arretrate, ma oggi – domenica 31 maggio – imponetevi il relax totale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: questo fine settimana vi vede pronti alla riscossa.