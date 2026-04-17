Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che un equilibrio non funziona più come prima. Non è una rottura, ma una presa di coscienza importante. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione da prendere senza ulteriori rinvii. In amore, un chiarimento può portare a una svolta significativa, anche definitiva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete la sensazione di vedere tutto con maggiore chiarezza, anche ciò che gli altri non notano. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio strategico notevole. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non accettate più compromessi che non vi rappresentano.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa che abbia senso nel tempo. Nel lavoro può nascere un’idea interessante da sviluppare. In amore siete più sinceri del solito, e questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione interiore. State valutando cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa no. Nel lavoro fate scelte più mirate e concrete. In amore, però, serve più apertura: chi vi sta accanto ha bisogno di sentire la vostra presenza emotiva.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 aprile 2026), avete intuizioni forti che vi portano a vedere le cose da una prospettiva diversa. Non ignoratele. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza se condivisa nel modo giusto. In amore, invece, attenzione a non essere troppo distaccati: spiegate ciò che provate con più chiarezza.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto importante perché riuscite a unire sensibilità e azione. Non vi limitate a percepire, ma iniziate anche a fare qualcosa di concreto. Nel lavoro questo vi aiuta a fare progressi reali. In amore c’è una dolcezza più matura e stabile, meno fragile e più consapevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto importante perché riuscite a unire sensibilità e azione.