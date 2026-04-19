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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 19 aprile 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 19 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che un equilibrio non funziona più come prima. Non è una rottura, ma una presa di coscienza importante. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una decisione da prendere senza ulteriori rinvii.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete la sensazione di vedere tutto con maggiore chiarezza, anche ciò che gli altri non notano. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi dà un vantaggio strategico notevole.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete costruire qualcosa che abbia senso nel tempo. Capitolo lavoro: può nascere un’idea interessante da sviluppare. In amore siete più sinceri del solito.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione interiore. State valutando cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa no. Per quanto riguarda il lavoro, fate scelte più mirate e concrete. In amore, serve più apertura.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 aprile 2026), avete intuizioni forti che vi portano a vedere le cose da una prospettiva diversa. Non ignoratele. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra idea può fare la differenza se condivisa nel modo giusto.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto importante perché riuscite a unire sensibilità e azione. Non vi limitate a percepire, ma iniziate anche a fare qualcosa di concreto. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi aiuta a fare progressi reali. In amore c’è una dolcezza più matura e stabile.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto importante perché riuscite a unire sensibilità e azione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 APRILE
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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