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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 18 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più strategici. Nel lavoro osservate prima di agire: una situazione nasconde qualcosa di interessante. In amore, un atteggiamento più calmo migliora il rapporto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma fertile. Nel lavoro piccoli progressi portano sicurezza. In amore cercate profondità e continuità, non solo tranquillità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro trovate soluzioni intelligenti. In amore, però, serve chiarezza: non lasciate spazio a dubbi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili ma anche intuitivi. Nel lavoro mantenete la calma. In amore, momento ideale per aprirsi e rafforzare un legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 aprile 2026), energia in crescita. Nel lavoro potete distinguervi con naturalezza. In amore, attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore, un chiarimento può riportare serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro avete un vantaggio strategico. In amore, emozioni profonde da condividere senza paura.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità e leggerezza migliorano i rapporti.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi. In amore più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore serve più presenza e chiarezza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuito. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità rendono speciale la giornata.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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