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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 19 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dà energia, ma oggi va gestita con attenzione. Nel lavoro evitate scelte impulsive: meglio osservare e poi agire. In amore, una parola sincera può sistemare una tensione recente e riportare serenità.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi sostiene e vi rende più stabili. Nel lavoro consolidate risultati importanti, anche se lentamente. In amore, cercate qualcosa di più coinvolgente: la sola sicurezza non vi basta più.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola la mente ma crea anche qualche dubbio. Nel lavoro valutate bene le opzioni prima di scegliere. In amore, chiarite una situazione che vi lascia incerti: il tempo delle esitazioni sta finendo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Nel lavoro cercate di non assorbire le tensioni altrui. In amore, invece, giornata significativa: un gesto sincero può rafforzare un legame importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 aprile 2026), il Sole vi protegge, ma vi chiede equilibrio. Nel lavoro potete ottenere risultati senza forzare. In amore, passione e orgoglio devono trovare una giusta misura.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine. Nel lavoro sistemate ciò che era rimasto in sospeso. In amore, però, lasciate spazio all’imprevisto: non tutto deve essere programmato.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce armonia ma richiede decisione. Nel lavoro è il momento di prendere posizione. In amore, un confronto sincero può chiarire molto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro capite dinamiche nascoste. In amore, emozioni intense ma anche più consapevoli e mature.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee. Nel lavoro si aprono possibilità da valutare con calma. In amore, cercate sincerità e leggerezza senza complicazioni inutili.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la determinazione. Nel lavoro piccoli risultati portano sicurezza. In amore, però, serve più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può essere decisiva. In amore, chiarite ciò che provate per evitare fraintendimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e intuito. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore, dolcezza e profondità rafforzano il legame.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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