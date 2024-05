Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 maggio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il momento più caldo per l’amore arriva nei prossimi giorni. Nel lavoro se pensi di aver vissuto un’ingiustizia puoi iniziare a farti valere. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Ma voi avrete ottime opportunità di successo. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 maggio 2024), la Luna non è contraria ma cerca di evitare le tensioni. Nel lavoro dipenderà da te, ma ci sono progressi e conferme. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci sono ottime opportunità di successo.

GEMELLI

Cari Gemelli, queste sono giornate che portano fiducia in amore. Nel lavoro questa sarà una giornata particolare, Mercurio sarà i transito nel tuo segno e potrebbe regalati novità. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, le coppie che vogliono un figlio sono favorite. Nel lavoro se hai un attività autonoma potrebbe essere un buon periodo per recuperare o fare una scelta. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 maggio 2024), la solitudine è un’abitudine da debellare, la timidezza non aiuta, lo sai vero? Nel lavoro è un periodo iper stimolante per la creatività, però stai aspettando sempre qualcosa che non arriva.

VERGINE

Cari Vergine, in questi giorni un rapporto d’amore sarà finalmente definito. Nel lavoro ci sono scelte importanti che ti aspettano, oggi però la Luna è dissonante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: finalmente potrete definire un rapporto d’amore da tempo in sospeso. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.